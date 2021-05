Corsets, blazers, robes courtes : la mode (aussi) se déconfine !

Si la pandémie mondiale a hissé le homewear au sommet des tendances pendant plus d'une année, cette hégémonie semble toucher à sa fin. Aux placards joggings, sweats et autres pantoufles, hommes et femmes aspirent à une mode plus sophistiquée, plus habillée, plus dynamique.

Qu'on ne nous parle plus de joggings, de leggings, ou de T-shirts amples, si ce n'est pour faire du sport. La mode - la vraie ? - reprend ses droits à mesure que le déconfinement se précise

Pour preuve, les blazers et les robes courtes ont à nouveau la cote et ce, aux quatre coins de la planète, comme en témoigne le dernier rapport de la plateforme mondiale de shopping Lyst, qui a analysé les requêtes de ses 150 millions d'utilisateurs annuels pour comprendre comment ceux-ci réagissent aux derniers moments mode forts.