Confort, fantaisie, respect de l'environnement: les tendances swimwear de demain

Unique by Mode City, le Salon international de la lingerie et du swimwear, met en lumière les tendances en matière de maillots de bain pour l'été 2020, du 6 au 8 juillet, à l'occasion de sa nouvelle édition orchestrée à Paris Expo Porte de Versailles (Paris 15e). Casser les codes et libérer le corps de la femme tout en intégrant des éléments inhérents à notre époque, telles sont les intentions qui ont guidé les marques et acteurs du secteur pour définir les tendances de demain en matière de swimwear.

Bien dans mon maillot de bain L'été 2020 sera placé sous le signe du confort et de la praticité. Une tendance que les acteurs de Unique by Mode City nomment "Easy-to-wear". L'objectif est d'offrir à toutes les femmes des maillots de bain qui n'entravent plus leurs mouvements et libèrent leur corps de toute contrainte. Cela se traduira par des pièces sans couture et sans armature, des matières seconde peau et des créations minimalistes avec un accent porté sur la coupe. Parmi les pièces qui devraient sortir du lot, on peut miser sur la culotte haute et la brassière dans un esprit pratique et sportswear.

A la frontière entre le swimwear et le prêt-à-porter Si certaines privilégieront le confort, d'autres se révéleront dans des maillots de bain audacieux aux couleurs vibrantes et aux motifs forts, à combiner à volonté. Unique By Mode City mise sur des détails fantaisistes pour l'été 2020, qui permettront de publier des clichés forts, parfaitement identifiables, sur les réseaux sociaux. Cette tendance remettra au goût du jour les nœuds, les volants, les imprimés rétro ou encore les fronces. Des modèles girly en somme, qui devraient donner du peps à vos vacances. A noter, les acteurs du Salon évoquent également des pièces à porter en dehors de la plage et de la piscine, en association avec une jupe ou un pantalon, transformant le maillot de bain en véritable pièce de mode avec des jeux d'asymétrie, des froufrous et autres détails qui feront de vous la reine des soirées estivales.