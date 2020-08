Comment porter le carreau, l'imprimé star de cet automne

Après les fleurs et le tie & dye de la saison estivale, c’est donc le carreau qui fera foi cet automne, se déclinant sous des formes diverses et variées pour convenir au plus grand nombre et à tous les styles. A quelques jours de la rentrée, l’heure est à la réorganisation de notre garde-robe. Exit les jupes et robes légères, il est grand temps de faire de la place pour les essentiels de l’hiver et de se mettre au fait des tendances de la saison. Des carreaux, on va en voir partout et les accessoires ne seront d’ailleurs pas en reste, offrant la possibilité de varier les plaisirs avec des sacs, chaussures ou chapeaux entièrement recouverts du fameux imprimé. On vous dit tout sur la façon de les porter pour ne pas rester sur le carreau dès la rentrée…

Version minimaliste Qui dit carreaux ne dit pas forcément chemise de bûcheron. Bien au contraire. Cet hiver, l’imprimé se révèle plus élégant que jamais lorsqu’il est décliné en petit format pour un look raffiné et minimaliste. Robe, blouse, chemise, jupe, veste ou manteau : toute la garde-robe y passe, avec la possibilité de jongler entre un total look ou une pièce forte mixée à d’autres motifs. Côté couleurs, on mise sur des teintes automnales ou neutres (beige, gris, blanc, marron) ou des nuances claires (bleu ou parme). Une tendance repérée chez Chloé, Givenchy ou encore Lacoste.

Qui ne manque pas d’audace Pour les plus téméraires, le carreau peut aussi se porter en version XXL avec des touches de couleurs vives pour un rendu audacieux. Le tout se décline toujours sur des essentiels du vestiaire féminin, de la robe au manteau long en passant par le tailleur pantalon. Stella McCartney fait partie des maisons qui ont fait du carreau l’imprimé phare de la saison, le proposant en format surdimensionné en noir et blanc ou noir et rouge, tout comme Dior, qui mise toutefois sur des carreaux comme floutés, presque hypnotiques.