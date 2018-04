Combinaison et santiags parmi les indispensables du look festivalier

A l'approche du festival californien Coachella, qui se tiendra les week-ends du 13 au 15 avril puis du 20 au 22 avril, Pinterest fait le point sur les nouvelles tendances en matière de look festivalier. Pour une tenue bohème chic, un brin cow-girl, il faudra cette année miser sur l'iconique combinaison, en association avec des santiags.

Entre bohème chic, rock et ethnic chic, le coeur des fashion addicts balance. Ce sont généralement les trois tendances fortes repérées dans les allées du festival californien, avec un accent porté sur les franges, la dentelle, les sandales plates, et les chapeaux de cow-girls.

Selon Pinterest, cette édition sera marquée par une forte présence des combinaisons, version pantalon ou short au choix. Cet indispensable de l'été a vu ses enregistrements augmenter de 104% en un an, d'après le moteur de découverte visuelle. Les santiags seront également de la partie, dans un esprit Far West, vu et revu lors de la dernière fashion week (+ 88% des enregistrements).

Côté accessoires, il faudra compter avec les tatoos de peau, très répandus en été (+86% des enregistrements en un an), et sur le sac banane (+ 64%), qui tente chaque année une percée sans jamais connaître un réel succès. Cette année encore, les couronnes de fleurs, très bohèmes, et les bijoux de cheveux devraient également avoir la cote.