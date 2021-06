"Coconut Girl" : le style qui s'impose comme la grande tendance de l'été

Un vent d'insouciance et de nostalgie souffle sur les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines avec le retour d'un look estival qui faisait le bonheur des Californiennes il y a deux décennies. Le style "Coconut Girl" fait l'unanimité à l'approche de l'été, confirmant l'intérêt des femmes pour une esthétique décontractée, haute en couleurs et surtout… sans prise de tête. Tout le contraire de cette nouveauté signée Crocs et Balenciaga qui va faire mal aux pieds, aux trottoirs et à la rétine des yeux !