Coachella 2018 : retour sur les plus beaux looks du week-end

Le week-end a été marqué par le festival Coachella en Californie, où se sont donné rendez-vous icônes de mode, égéries et mannequins de renommée mondiale. Une fois n'est pas coutume, les stars se sont déhanchées au rythme des morceaux de The Weeknd, Beyoncé ou Jamiroquai, changeant de looks tout au long de la journée, et offrant ainsi un panorama complet de leur garde-robe hippie chic. Retour sur les plus belles tenues repérées dans les allées, du 13 au 15 avril.

La top brésilienne Alessandra Ambrosio figure parmi les personnalités les plus en vogue à Coachella. Adepte de l'événement musical, la belle brille chaque année par ses looks recherchés et très... nombreux. Cette année n'a pas fait exception, et la brune filiforme s'est tour à tour démarquée en maillot de bain sexy, tenue de cow-girl signée Dior, look rétro. Le mannequin a notamment fait sensation dans une tenue hippie chic composée d'un short en crochet multicolore, porté avec une veste courte en denim ornée de franges. Le tout, accessoirisé avec des bracelets en accumulation et des lunettes esprit vintage. Une publication partagée par Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) le 14 Avril 2018 à 12 :16 PDT

Lais Ribeiro et Jasmine Tookes, deux des Anges inséparables de la marque Victoria's Secret, ont également fait sensation dans les allées du festival. Les jeunes femmes ont opté pour des tops courts et ultra décolletés, blanc pour la première, noir pour la seconde, associés à un pantalon orné de volants ou une jupe fluide et légère. Une tenue boho tout en confort, agrémentée d'un chapeau pour Jasmine Tookes. Une publication partagée par Lais Ribeiro (@laisribeiro) le 14 Avril 2018 à 12 :48 PDT

Autre icône de mode adepte du festival, Rihanna n'est pas passée inaperçue à Coachella cette année. La chanteuse, qui a organisé une pool party durant le week-end, a posté deux de ses looks de festivalière sur Instagram. Si le second paraît totalement improbable tant il ne met pas la jeune femme en valeur, le premier nous replonge dans les sixties. Tout de blanc vêtue, l'interprète de "Diamonds" arbore un pantalon en cuir entièrement décoré de détails en acier sur les côtés, ainsi qu'une veste assortie nouée juste au-dessous de la poitrine. Une belle façon de se faire repérer sur la pelouse. Une publication partagée par Rihanna (@___badgalriri____) le 14 Avril 2018 à 10 :21 PDT

Mannequin la plus populaire sur les réseaux sociaux (plus de 132 millions de followers), Kendall Jenner n'avait clairement pas besoin d'en faire des tonnes pour se faire remarquer. C'est sans doute pour cette raison que la jeune femme a opté pour une tenue à l'esprit streetwear, voire un brin sportswear, dans la tendance actuelle, contrastant totalement avec les looks du festival. La top-modèle américaine a également choisi d'agrémenter son look d'une banane, l'accessoire de l'été qui a fait fureur à Coachella. Une publication partagée par Kendall (@kendalljenner) le 14 Avril 2018 à 5 :36 PDT