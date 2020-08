Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Naomi Campbell: de supermodels à superquinquas

Issue de la génération des supermodels, Claudia Schiffer célèbre aujourd'hui son 50e anniversaire en affichant toujours un physique de jeune première. Et comme ses homologues Naomi Campbell et Cindy Crawford, également quinquas, la star allemande ne chôme pas, bien au contraire : elle revient à son tour sur le devant de la scène avec un nouveau projet. La cinquantaine semble définitivement être l'âge d'or de ces stars de la mode, plus dynamiques et bookées que jamais.

Claudia Schiffer commissaire d'exposition Elle a inspiré les créateurs de mode les plus influents à l'instar de Karl Lagerfeld ou d'Yves Saint Laurent, a foulé les podiums des plus grandes maisons et fait partie des supermodels qui ont largement ouvert la voie aux mannequins de la génération Z, qui s'affichent aujourd'hui en mille et un selfies sur les réseaux sociaux. Claudia Schiffer pourrait tranquillement se la couler douce sur un transat au bord de la mer mais à 50 ans, elle préfère relever de nouveaux défis. Elle sera dès mars prochain commissaire d'exposition de "Photographie de mode des années 1990" à Düsseldorf (Allemagne), pour laquelle elle présentera pas moins de 120 clichés et objets couvrant cette décennie charnière pour l'industrie. La blonde longiligne, qui a lancé une collection de pulls en cachemire en 2016 puis une ligne de maquillage en collaboration avec Artdeco un an plus tard, pourrait bien profiter de ses 50 printemps pour revenir sur le devant de la scène, comme l'ont fait bon nombre de ses homologues. Pas étonnant donc de découvrir sur son site internet le message : "Je suis si contente d'avoir 50 ans et je ne me suis jamais sentie aussi confiante ou heureuse de ma vie".

Des quinquas très demandées Claudia Schiffer n'est pas la seule quinqua à déborder d'énergie, d'idées et de projets. Cindy Crawford, qui s'est un temps lancée dans le cinéma puis dans les cosmétiques avec çà et là quelques partenariats mode, et Naomi Campbell, qui enchaîne les projets dans l'univers de la mode et de la beauté et multiplie les initiatives humanitaires, semblent elles aussi revenir sur le devant de la scène, si l'on estime qu'elles l'avaient quittée. D'ailleurs, les supermodels font toujours la couverture des plus grands magazines de mode et prennent la pose pour de grandes maisons comme des enseignes de prêt-à-porter. Il n'y a pas si longtemps, Olivier Rousteing a fait appel à Claudia Schiffer, Cindy Crawford et Naomi Campbell pour incarner la campagne printemps-été 2016 de Balmain tandis que Donatella Versace a proposé un final spectaculaire pour son show printemps-été 2018 en faisant défiler Carla Bruni, Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Naomi Campbell et Helena Christensen.