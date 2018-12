Cinq façons de porter le petit noeud pour les fêtes

Le ruban dans les cheveux

Pour le plus grand bonheur des rédacteurs mode du monde entier, la duchesse de Cambridge a plus d'une fois orné sa désormais célèbre queue de cheval d'un ruban de velours, noué de jolie façon. À la fois féminin et élégant, le ruban est le moyen le plus simple d'incorporer la tendance du nœud à sa tenue de fête.