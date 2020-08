Ces trois accessoires dont on se croyait débarrassé reviennent en force à la rentrée

Eternel recommencement, la mode nous impose parfois des accessoires dont on se serait bien passé. Souvent fonctionnels, ils résistent une ou deux saisons pour finir aux oubliettes. Pour notre plus grand bonheur...

Les bijoux bling bling

La rentrée sera placée sous le signe de l'audace avec des accessoires imposants, du patchwork et des couleurs vives. Côté bijoux, le bling bling est à l'honneur avec des pièces surdimensionnées, qui ne sont pas sans rappeler que les rappeuses américaines ont la cote dans l'univers de la mode, (re)devenant les coqueluches des créateurs et des plus grandes marques.

Plus concrètement, cela se traduit notamment par des boucles d'oreilles, des créoles et des manchettes XXL, des pendants qui retombent sur le buste et des colliers, des boucles de ceinture et des chaînes en or plus imposants que jamais.