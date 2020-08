Ces chiens sont peut-être plus addicts à la mode que vous

A l'occasion de la Journée mondiale du chien, ce mercredi 26 août, voici une petite sélection des chiens les plus bling-bling de la toile.

Dites-vous que certains chiens ont leur propre garde-robe de luxe et s'exhibent sur les réseaux sociaux dans des tenues qui pourraient faire pâlir les plus grandes fashion addicts.

Si l'histoire ne dit pas s'il s'agit d'un "vrai" sweat griffé, on sait en revanche qu'il faut débourser plusieurs centaines d'euros pour de tels vêtements.

Tout comme les millennials, il a amplement apprécié la collaboration entre Louis Vuitton et Supreme , déclinant les logos des deux marques sur une série de vêtements d'inspiration streetwear.

Qu'on se le dise, ce bouledogue français ne manque pas de chien et sait pertinemment quelles sont les marques de luxe qui cartonnent en ce moment.

Etre un shih tzu et porter du Gucci, c'est la vie rêvée. Et ce n'est pas cette boule de poils, mise à l'honneur sur le compte Instagram Pretzel & Gummy Bear qui dira le contraire.

Un teckel en Moschino

A la rentrée 2018, la collection Moschino x H&M signée Jeremy Scott a fait couler beaucoup d'encre quand a été dévoilée une sélection de vêtements pour chiens. Résultat, nos compagnons à quatre pattes ont pu profiter de pièces flanquées du logo de la maison italienne sans se ruiner avec un prix de départ fixé à 79,99 euros. Et deux ans plus tard, Instagram est envahi de clichés de chiens entièrement vêtus des gilets et sweats de la collection, comme ici sur le compte de Conchita.