Canicule : 3 tenues légères pour affronter les pics de chaleur avec style

S’il y a moins d’un mois les manteaux étaient toujours de rigueur, la Belgique croule aujourd’hui sous une vague de chaleur qui devrait encore durer plusieurs jours. Difficile dans ce cas de trouver la tenue idéale pour évoluer en ville, se rendre au travail, ou affronter la chaleur suffocante des transports en commun. Voici trois tenues, piquées aux blogueuses mode les plus influentes du monde, qui devraient vous permettre de respirer un peu et d’allier style et confort jusqu’à la fin de la canicule.

Le T-shirt blanc, l’allié idéal Jeanne Damas D’une façon générale, le blanc et les couleurs claires sont des alliés indiscutables en période de forte chaleur, tout comme le T-shirt en coton, simple, basique mais efficace. La très chic blogueuse Jeanne Damas l’a bien compris, et n’hésite pas à afficher la couleur avec l’inscription du mot "chaleur" en rose en plein milieu du T-shirt. Si la belle brune l’associe à un jean taille haute slim, on conseille plutôt une jupe plissée ou un pantalon fluide décliné dans une matière naturelle pour un confort absolu. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jeanne (@jeannedamas) le 13 Mai 2019 à 6 :55 PDT

Le total look blanc ultra chic de Pernille Teisbaek L''influenceuse danoise Pernille Teisbaek prouve que chic et chaleur sont compatibles à 100%, s’illustrant dans un look parfait pour affronter les fortes températures en ville. Pour ce faire, la jeune femme – styliste, mannequin, et femme d’affaires – a choisi un pantalon sophistiqué taille haute, assez ample pour permettre d’être à l’aise tout au long de la journée, qu’elle associe à un simple débardeur. Le tout décliné en blanc. Pour les soirées estivales, la ceinture XXL sera du plus bel effet, mais on conseille de l’enlever en journée lorsqu’il fait trop chaud. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Pernille Teisbaek (@pernilleteisbaek) le 19 Juin 2019 à 10 :57 PDT