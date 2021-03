C'est le grand retour des vêtements aux épaules dénudées, la faute au vaccin anti-Covid ?

C'est une tendance à laquelle on ne s'attendait pas du tout qui pointe le bout de son nez en ce début d'année. Les robes et les tops aux épaules dénudées opèrent leur retour en force. Un regain d'intérêt d'autant plus surprenant quand on comprend son origine : le vaccin contre le coronavirus.

Depuis janvier dernier, des vêtements qu'on ne voyait plus beaucoup ont refait surface dans les garde-robes des fashionistas : les robes et les tops "off-shoulder" et "one-shoulder", comprenez avec une ou les deux épaules dénudées.