Bob, legging, T-shirt à message : le style Y2K (déjà) remplacé par la décennie suivante

On ne peut pas vraiment parler de nostalgie et pourtant, tous les indicateurs semblent réunis pour prédire un retour en fanfare des années 2010 dans la mode. Certaines pièces emblématiques de cette décennie, dont le bob, les leggings, les sweats et T-shirts à logos et messages, font l'unanimité sur certains réseaux sociaux au point de parler de l'une des tendances fortes de l'année 2022.

L'esthétique 2010 chasse l'esthétique 2000

3 images Le bob, une pièce phare des années 2010. © Michail_Petrov-96

Si vous n'avez pas encore recyclé ou donné une seconde vie à votre mom jean, attendez un peu : il se pourrait qu'il vous soit à nouveau utile plus vite que prévu. Alors que l'on croyait les années 2000 (Y2K, soyons précis) sur le devant de la scène, voilà que l'on lorgnerait déjà sur la décennie suivante : les années 2010, que nous avons pourtant quittées il y a seulement deux ans ! Après les looks Britney Spears et Avril Lavigne, c'est déjà au tour de Beyoncé, Kim Kardashian et Chiara Ferragni de briller à nouveau. Côté recyclage, la mode n'est pas si impactante, finalement… Faire du neuf avec du pas-trop-vieux, c'est finalement ce que pourraient proposer les acteurs de la mode d'ici le printemps prochain. Les derniers podiums consacrés au printemps-été 2022 ont d'ailleurs mis en lumière des pièces stars des années 2010, à commencer par le bob, qui n'en finit plus de faire parler, au point de compter parmi les accessoires incontournables de la saison. Mais ce n'est pas tout, d'autres pièces portées dans le courant des années 2010 semblent également revenir sur le devant de la scène. Est-ce vraiment une bonne nouvelle ? Vous êtes seul juge.

Péplum, taille haute et fluo reviennent en force

3 images Les leggings s'inscrivent dans une tendance qui perdure, entre confort et élégance. © Cavan Images

Le gender fluid est sans aucun doute la tendance la plus emblématique de cette fin d'année 2021 mais aujourd'hui, nous assistons à l'émergence d'une foule de micro-tendances dont la durée de vie dépend, en grande partie, de leur popularité sur les réseaux sociaux. C'est le cas du style ultra kitsch Y2K, en référence aux années 2000, qui s'est imposé en mode comme en musique ces dernières semaines, faisant une foule d'adeptes sur TikTok. Mais il pourrait déjà se faire voler la vedette par sa cadette, l'esthétique 2010, qui compte elle aussi désormais des milliers de fans sur le même réseau social. Parmi les grands gagnants de cette décennie figurent les leggings. Si la vie a repris son cours normal depuis plusieurs mois, force est de constater qu'ils s'inscrivent dans une tendance qui perdure, entre confort et élégance. C'est également le cas du péplum, Kim Kardashian ne nous contredira pas, qui fait également son grand retour, que ce soit sur les réseaux sociaux, les podiums ou les tapis rouges. Dernière représentante en date, Zendaya a fait sensation sur le red carpet des CFDA Fashion Award, début novembre, dans un ensemble composé d'un crop top et d'une jupe péplum. Au-delà du péplum, du bob et des leggings, si la tendance des années 2010 se confirme, il faudra également compter sur le retour de la taille haute, à l'opposé du style Y2K qui porte la taille basse aux nues, des T-shirts et des sweats à message et à logos (sont-ils vraiment partis ?), des dad shoes et autres sneakers compensées, de l'oversize et des couleurs ultra vives, voire fluorescentes.

Les tendances mode toujours plus éphémères