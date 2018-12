Best of 2018: le tailleur masculin-féminin, star du tapis rouge

Si les robes volumineuses ou entièrement recouvertes de paillettes étaient légion sur le tapis rouge des cérémonies qui ont rythmé l'année 2018, le tailleur masculin-féminin a fait une percée considérable, jusqu'à devenir la star de l'année.

Chanteuses, actrices, productrices, et autres animatrices TV ont succombé à la tendance, arborant un look glamour et décontracté sans subir les inconvénients liés à des robes imposantes ou, au contraire, ultra moulantes.

Retour en images sur les plus beaux costumes repérés sur le red carpet en 2018.