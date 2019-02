Automne-hiver 2019: trois tendances repérées sur les podiums new-yorkais

La Fashion Week de New York s'est achevée, offrant un aperçu des pièces, coupes, matières et couleurs qui feront sensation pour la saison automne-hiver 2019-2020. L'omniprésence des couleurs vibrantes et des imprimés fait partie des surprises de cette semaine de la mode new-yorkaise, qui a également fait la part belle aux longs manteaux bien chauds. Retour sur les trois tendances phares repérées dans la Grosse Pomme à l'occasion de la traditionnelle Fashion Week.

La délicatesse des volants et des plissés Synonymes d'élégance, de romantisme et de féminité, les plissés et les volants étaient les stars de la Fashion Week de New York. Robes et jupes se parent de ces atouts séduction sur de nombreux podiums pour apporter un peu de douceur et de délicatesse aux collections qui, paradoxalement, présentent très souvent des silhouettes fortes. Les plissés se mêlent à des teintes unies ou à une palette métallique et brillante, tandis que les volants sont associés à des motifs floraux pour un rendu plus bohème.

Une tendance repérée chez Coach, Ralph Lauren, Vaquera, Tory Burch, Christian Siriano ou encore Gabriela Hearst.

Une saison teintée d'optimisme En contraste avec le climat morose qui règne actuellement dans le monde, et plus précisément aux Etats-Unis, les créateurs ont décidé de faire souffler un vent d'optimisme sur la Grosse Pomme. Une idée qui se manifeste essentiellement dans les couleurs choisies pour certaines collections, avec une palette plus vibrante que d'ordinaire pour l'hiver, et des imprimés en tous genres, des fleurs aux motifs animaliers, très présents, en passant par des dessins psychédéliques.

Une tendance repérée sur le catwalk de Prabal Gurung, Kate Spade New York, Philipp Plein, Chromat, Tory Burch, Coach ou encore Laurence and Chico.