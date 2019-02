Automne-hiver 2019: trois tendances repérées sur les podiums milanais

La capitale lombarde a mis en lumière un vestiaire haut en couleurs, avec toutefois de nombreuses touches très neutres (beige et camel notamment), et a fait la part belle aux imprimés avec des motifs animaliers, mais aussi graphiques ou floraux.

Le cuir, c'est chic!

A Milan, le cuir est clairement la star des podiums. Grunge, rock et même très féminin, il s'impose dans le vestiaire des femmes pour la saison automne-hiver 2019-2020, en noir bien sûr, mais également dans des versions un peu plus colorées comme chez Tod's. Pantalons, jupes, robes, combinaisons: tout y passe, offrant une silhouette forte et affirmée. Une tendance repérée chez Tod's et chez Bottega Veneta mais également chez Marni, Salvatore Ferragamo ou encore Cristiano Burani.