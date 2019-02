Automne-hiver 2019: trois tendances repérées sur les podiums londoniens

Amorcée le 14 février dernier, la Fashion Week de Londres a livré ses tendances pour la saison automne-hiver 2019-2020. Plus diversifiés qu'à New York, les défilés ont mis en avant des collections bercées entre style classique britannique et touches ultra modernes avec des jeux de volumes et de proportions et des silhouettes tout en longueur. Tour d'horizon des trois tendances phare mises en lumière sur les podiums de la capitale britannique.

La couleur, encore et toujours Comme à New York, les maisons de mode ont dévoilé des collections placées sous le signe de l'optimisme avec une palette pleine de pep. Pastels et couleurs vives ont inondé les podiums londoniens pour offrir une touche positive à une période considérée comme morose. Mark Fast a proposé des pièces pastels et vitaminées, dont une robe orange qui a fait sensation, tandis que Molly Goddard a dévoilé de somptueuses robes rose fuchsia, et Roksanda de longues robes fluides colorées au doux parfum d'été.

Les pantalons à la fête Très présents durant ces shows londoniens, les pantalons feront partie des stars de la saison automne-hiver 2019-2020. Il faudra toutefois opter pour des modèles décontractés, la plupart du temps amples, voire très amples comme chez JW Anderson, ou jouant sur les proportions et les volumes comme chez Chalayan. De son côté, Molly Goddard ne choisit pas entre robe et pantalon et marie à merveille une imposante robe en tulle avec un pantalon tout droit sorti du vestiaire masculin. Alexa Chung a également proposé plusieurs pantalons, déclinés dans diverses matières, généralement coupés au-dessus de la cheville et portés avec des plateformes.