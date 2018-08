Automne-hiver 2018 : la doudoune fait son show

Exit robes de plages, combishorts, et autres pièces estivales, place aux vêtements d'extérieur enveloppants destinés à affronter les températures moins clémentes de l'automne. Cette saison marquera le grand retour de la doudoune, plus confortable et chic que jamais. Vue et revue sur les podiums en février et mars derniers, cette pièce typique de l'hiver sera l'un des incontournables du vestiaire féminin dès la rentrée, mêlant style sportif et détails féminins. Reste à savoir comment la porter.

Version classique oversized Dans la veine de la tendance sportswear, nombreuses sont les maisons à avoir proposé des doudounes classiques, matelassées ou non, en version XXL, lors des défilés consacrés à la saison automne-hiver 2018-2019. La maison Annakiki a dévoilé un modèle imposant, bicolore, décliné en format long ou court, tout comme Marco de Vicenzo et Maison Margiela qui ont, eux, opté pour une création iridescente, toujours oversized. Une tendance également repérée sur le podium de Victoria/Tomas à Paris. Le tout se porte aussi bien avec une tenue d'inspiration sportive qu'un look casual, voire sophistiqué, avec une robe chic et des talons vertigineux.

La doudoune futuriste Certaines maisons ont conservé l'esprit de la doudoune en la réinterprétant dans des formes modernes, voire totalement futuristes. Un travail a été fait sur les coupes, l'asymétrie, les matières, et surtout les proportions, créant des modèles singuliers. C'est le cas des maisons Junya Watanabe, Poiret, et Masha Ma, qui ont totalement revisité la doudoune, en diverses couleurs et matières. La palme de l'originalité revient toutefois à Sacai, qui a brillé durant la Fashion Week parisienne, pour ses doudounes hybrides, mêlant asymétrie et mix des tissus. L'ensemble donnant vie à des pièces spectaculaires, tout droit venues du futur.