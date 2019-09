Automne 2019: 10 costumes féminins repérés sur les podiums

Le costume fait son grand retour dans le dressing des femmes pour la saison automne-hiver 2019-2020, comme observé sur les podiums des défilés en février et mars derniers.

Pièce chic par excellence, le costume se porte ajusté cette saison, globalement loin de la tendance sportswear de l'automne dernier, dans un esprit féminin-masculin qui donne une certaine force, tout en raffinement, à la silhouette de la femme.

Retour en images sur les 10 costumes les plus chic repérés sur les podiums de New York, Londres, Milan et Paris.