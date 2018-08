Adoptez le look estival des fashionistas : Martha Hunt

Aujourd'hui, leçon de style avec le top américain Martha Hunt sous les tropiques.

La robe maxi rouge qu'elle affiche sur Instagram est l'une des grandes tendances de l'été: on a vu un style similaire dans les dernières collections croisière d'Emilio Pucci, d'Emporio Armani et de Moschino. Ses bretelles fines rappellent l'obsession actuelle des fashionistas pour le minimalisme alors que sa coupe tout en volume lui donne une vibe casual. Si vous cherchez quelque chose d'encore plus fluide, optez pour le robe "Mercury" en soie de la créatrice londonienne Kalita.



De simples mules noires semblent être l'accessoire idéal pour ce look. Les détails métallisés du mannequin ajoutent un élément fun à sa tenue. On peut opter pour un style similaire avec les mules texturées de St. Agni ou les "Emmy" transparentes de Rag & Bone.

Martha a complété son style avec une chaînette en or. On peut facilement reproduire cet effet avec ce collier à franges de Saskia Diez pour un style estival minimaliste mais très efficace.