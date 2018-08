Adoptez le look estival des fashionistas : Lais Ribeiro

Aujourd'hui, leçon de style avec le top brésilien Lais Ribeiro, qui se détend actuellement au Mexique.

Le look bohème de Lais Ribeiro peut se résumer à un top dos nu à froufrous, pièce essentielle des vacances d'été. La teinte jaune et les volants permettent à ce haut de s'inscrire dans plusieurs tendances vestimentaires du moment. Pour recréer ce style, on peut opter pour un article dans les tons similaires comme chez Michael Kors, aux manches bouffantes et à l'esthétique espiègle. Dans le même style, ce top moutarde de chez Aqua offrira encore plus de légèreté.

Un collier ras de cou à breloques permet d'habiller une tenue pour la soirée sans effort. Lais a choisi une chaîne en or délicate avec des gouttes nacrées pour une vibe estivale. Le collier "Sphere Necklace" de Arme de L'Amour produit un effet comparable.

Le foulard à nouer sur la tête est l'accessoire ultime pour un look casual d'été. On peut s'inspirer du top model et choisir un bandana bleu aux motifs à fleurs comme ce luxueux foulard en soie Gucci.