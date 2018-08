Adoptez le look estival des fashionistas : la blogueuse Chiara Ferragni

Les fashionistas sont elles aussi en vacances en ce mois d'août mais heureusement, grâce aux réseaux sociaux, elles partagent leurs photos depuis leurs lieux de villégiature. Aujourd'hui, leçon de style à bord d'un yacht avec la blogueuse italienne Chiara Ferragni, qui vogue au large des Iles Baléares.

Le caftan est la pièce maîtresse du vestiaire de l'amatrice de mode à la plage, et celui de Chiara Ferragni est élégant et semi-transparent. Cette tunique choisie dans les tons blancs est parfaitement assortie à son maillot de bain pour un look classique. Les motifs géométriques et l'encolure haute ajoutent un côté plus moderne à ce style.

Pour recréer ce look, on peut opter pour cette tunique "Alaya" signée Charo Ruiz, ou ajouter un brin de couleur avec ce caftan bicolore 'Kara' de la griffe Melissa Odabash.

Les bijoux à pampilles restent à la mode cette saison, comme l'illustre le collier coloré de Chiara Ferragni, qui ne fait pas dans la demi-mesure. Pour un effet similaire, on peut par exemple opter pour un collier "Phara" de la marque Kendra Scott.

La touche finale de ce look réside dans une paire de solaires rondes aux montures métalliques, une forme devenue incontournable sur Instagram cette année, ces Ray Ban Round Metal s'inscrivant parfaitement dans la tendance actuelle.