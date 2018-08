Adoptez le look estival des fashionistas : Alessandra Ambrosio

Aujourd'hui, leçon de style avec le top brésilien Alessandra Ambrosio, qui profite des plages de Los Angeles.

Le maillot une pièce continue de régner en maître sur les tendances plage cet été, et la version très échancrée et à découpes latérales d'Alessandra Ambrosio est parfaite pour celles qui hésitent encore à remiser leur bikini.

Pour reproduire ce style, optez pour un maillot à fines bretelles comme le "Fine Line Swimsuit" de Dion Lee, aux coupes minimalistes dans cette version couleur marine. Si vous préférez les coloris clairs comme Alessandra, ce maillot dos nu "Rebecca" de Three Grace London est envisageable.

Une cascade de colliers permet d'habiller facilement une silhouette estivale mais la star est allée encore plus loin en ajoutant un pendentif plus long avec l'initiale de son prénom. Vous pouvez faire de même avec le collier "Diamond Letter Disc" de la créatrice américaine Jennifer Meyer, ou le plus discret et abordable "Dollhouse Locket" de Catbird.

Une paire de solaires aviateur viennent parfaire ce style: les verres teintés des Ray Ban "Aviator Flash Lenses" permettent de recréer l'effet produit par celles d'Alessandra sur cette photo.