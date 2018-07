Les tendances passent, le style perdure… Votre style. Pour vous épanouir au contact de votre garde-robe, il est essentiel de prendre conscience de ce qu’il vous manque et de faire les bons choix de vêtements pour arriver à vous habiller chaque jour avec plaisir. Si ce n’est pas votre cas ou si vous sentez que vous avez besoin d’être aidée, lisez cet article. Il va vous donner les clés pour d’une part bien commencer à vous habiller grâce aux concepts des silhouettes et de la détox dressing. Et pour d’autre part gagner en style grâce à 7 essentiels de garde-robe. Sans casser votre porte-monnaie, avec bienveillance. Connaissez-vous votre morphologie ? Avant de vous attaquer aux basiques de garde-robe (je vous en propose déjà 7 dans cet article), il est essentiel de bien connaître votre type de silhouette. Il en existe 6 représentées par des lettres de l’alphabet pour exprimer la forme de votre corps : A, V, X, H, I et O. La première question à vous poser : connaissez-vous votre silhouette ? Si oui, tant mieux. Vous avez déjà un outil précieux pour connaître les vêtements qui vous iront. Si pas, c’est une lacune que vous devez combler d’urgence afin de pouvoir vous créer un style personnel en pleine conscience. Je vous renvoie à cet article sur ‘les types de silhouettes : apprenez à vous connaître pour bien vous habiller’. Vous allez découvrir votre morphologie. Et à partir de là, les types de vêtements, les coupes, les matières et les couleurs qui vous mettront en valeur. Vous allez comprendre pourquoi vous vous sentez mal à l’aise au contact de certains vêtements.

7 essentiels de garde-robe pour être bien habillée et enfin arrêter de manquer de style - © gpointstudio - Getty Images/iStockphoto

Savez-vous ce qu’est une détox dressing ? La deuxième question à vous poser concerne votre garde-robe : avez-vous aujourd’hui une garde-robe pratique, aérée et qui vous rend heureuse. Si oui, tant mieux. Vous avez certainement déjà fait une détox dressing et vous jongler avec vos vêtements facilement chaque jour. Si pas, il est grand temps pour vous de passer à l’action et de vous désencombrer. Je vous suggère la lecture de cet article sur ‘comment bien trier vos vêtements pour une détox dressing infaillible ?’. Vous allez voir, grâce à une méthode simple et efficace en 3 étapes, vous allez révolutionner votre dressing et vous libérer l’esprit par la même occasion. A la clé : un épanouissement total avec vos vêtements et votre style. Vous comprendrez ce que veut dire une vraie détox dressing consciente et maîtrisée. Qui mieux que vous peut se créer une garde-robe fabuleuse ?

7 essentiels de garde-robe pour être bien habillée et enfin arrêter de manquer de style - © Alija - Getty Images

7 essentiels pour avoir du style à coup sûr J’en arrive au sujet de cet article : les essentiels d’une garde-robe. Je vous en propose 7 ici. Un essentiel est une pièce qui s’accorde avec un nombre important de vêtements. Vous le porterez pendant de nombreuses années et il ne vous décevra jamais pour vous créer de jolis looks stylés au quotidien. Le style et en particulier le style personnel, c’est cette capacité à créer des tenues féminines qui vous rendent heureuses et qui donnent l’image que vous voulez renvoyer au monde : l’image d’une femme épanouie, bien dans son corps et dans ses baskets. Contrairement aux tendances éphémères des magazines de mode, le style n’est pas superficiel. Il ne s’éteint jamais, il fait partie de vous et il peut bouleverser votre rapport aux vêtements. Il peut bouleverser votre vie ! N’oubliez jamais que s’il y a bien une chose que vous ne pouvez pas déléguer au quotidien, c’est votre style. Voici donc 7 essentiels pour commencer à améliorer votre style personnel :

1) Un trench Voilà un haut incontournable que toute femme devrait avoir dans sa garde-robe. Le trench reste indémodable, stylé et convient à toutes les silhouettes. Choisissez-le de préférence dans un ton camel qui illuminera votre teint, ni trop long ni trop court. Si le modèle est bien coupé, il sera cintré juste comme il faut pour épouser votre taille et vous donner une belle allure. Il se porte à la fois avec des pantalons (jeans, chino, pantalon de tailleur) et à la fois avec des pièces courtes (jupes et robes). N’oubliez pas les détails qui feront la différence : la ceinture, les boutons et une jolie doublure de qualité.

7 essentiels de garde-robe pour être bien habillée et enfin arrêter de manquer de style - © LightFieldStudios - Getty Images/iStockphoto

2) Une paire d'escarpins colorée Quoi de mieux que de porter une jolie paire d’escarpins colorée pour vous donner envie de conquérir le monde. Optez pour des modèles à talons, de préférence entre 5 et 8 cm pour votre confort (si vous aimez des talons plus hauts et que vous les supportez, faites-vous plaisir bien entendu). Niveau couleurs, du rouge vif, du jaune citron, du pêche-orangé ou encore du nude. Ces couleurs peps habilleront vos pieds et donneront une touche d’originalité à toute votre silhouette. Du coup choisissez une tenue sobre car cette paire de chaussures se suffit à elle-même. Pour savoir comment bien les porter, rendez-vous sur l'article 'comment bien porter les escarpins à hauts talons?'.

7 essentiels de garde-robe pour être bien habillée et enfin arrêter de manquer de style - © aldomurillo - Getty Images

3) Un jeans 7/8e Le jeans 7/8e est un jeans dont la longueur s'arrête au-dessus de votre cheville. Il a l’avantage de laisser visibles à la fois votre cheville, ce qui féminise votre allure, et à la fois vos chaussures, ce qui vous donne beaucoup de style. Une règle d’or : laissez toujours vos chaussures bien visibles, ne les cacher pas sous des pantalons larges sans forme. Une variante très intéressante du jeans 7/8e : prenez-le avec une taille haute. Quelle que soit votre morphologie, elle va dessiner votre taille, vous faire de jolies hanches et de jolies fesses, sans compter qu'elle allongera vos jambes et votre silhouette.

7 essentiels de garde-robe pour être bien habillée et enfin arrêter de manquer de style - © misuma - Getty Images/iStockphoto

4) Une paire de boucles d'oreilles Une paire de boucles d’oreilles peut habiller un visage à elle seule et vous donner une aura particulière. Choisissez-la de préférence assez imposante pour être remarquée. Vous pouvez par exemple opter pour des créoles colorées. Un atout charme à tester !

7 essentiels de garde-robe pour être bien habillée et enfin arrêter de manquer de style - © deniskomarov - Getty Images/iStockphoto

5) Une robe portefeuille La robe portefeuille a l’avantage de convenir à toutes les morphologies. Avec son joli décolleté en V, sa ceinture et sa longueur dessus genoux, elle allonge votre buste, marque votre taille et galbe vos jambes. Elle vous apporte donc élégance et féminité. En période estivale, n’hésitez pas à opter pour un modèle fleuri pour une touche de style à coup sûr.

7 essentiels de garde-robe pour être bien habillée et enfin arrêter de manquer de style - © SrdjanPav - Getty Images

6) Un chemisier crème Autre basique intemporel, la blouse crème est une pièce à ne pas oublier pour être stylée et féminine. Comme pour le t-shirt, choisissez-la la plus simple possible et un peu loose. Vous pouvez la rentrer dans votre bas en la faisant blouser légèrement pour un effet décontracté et pour allonger vos jambes. Si elle est boutonnée, vous pouvez laisser le décolleté ou fermer les boutons jusqu’en haut et porter un joli collier ou plastron par-dessus.

7 essentiels de garde-robe pour être bien habillée et enfin arrêter de manquer de style - © PeopleImages - Getty Images/iStockphoto

7) Une paire de low boots Les petites bottines courtes sont une de mes paires de chaussures préférées. Elles se marient avec beaucoup de tenues différentes (jeans slim, jeans 7/8e, jeans retroussés, robes courtes, robes longues, jupes, legging, …) et s’enfilent facilement. Choisissez-les de préférence avec un talon (pas trop haut pour le confort de vos pieds). Vous pouvez opter pour un modèle en camel ou en noir. Et pour tout savoir sur comment bien les porter, rendez-vous sur un article qui va vous donner des idées : 'comment bien porter les low boots ?'.

Unsplash - © Tous droits réservés