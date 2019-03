3 façons de porter du jaune pour en mettre plein la vue cet été

Si le corail ("Living Coral") a été élu couleur de l'année 2019 par Pantone, c'est bel et bien le jaune qui fera fureur sur la plage - et dans les rues - cet été. Nombreuses sont les marques à avoir fait de la teinte gorgée de soleil l'une des stars de leurs collections pour la saison printemps-été 2019. Reste toutefois à trouver le look ou la nuance qui saura mettre en valeur votre silhouette et votre peau tout juste hâlée. Voici trois façons d'ajouter une touche solaire à vos looks cet été.

Esprit champêtre Pour un look bucolique, réservé aux journées comme aux soirées, le mieux est d'associer le jaune à des fleurs, en impression ou brodées. Non seulement cette combinaison donnera du pep à votre silhouette mais elle permettra également d'offrir une touche décontractée, un brin bohème, à votre vestiaire printanier et estival. Ce duo gagnant fonctionne avec toutes les pièces de la garde-robe féminine, du pantalon fluide et ample au crop top en passant par les blouses, les chemises, les robes, les maillots de bain et toutes sortes d'accessoires.

>> Une tendance vue chez Kate Spade New York, Vivetta, Erdem

Osez le flashy! Les plus audacieuses seront ravies de découvrir des pièces déclinées dans des nuances de jaune flashy, qui injecteront une bonne dose d'optimisme à vos looks tout au long de l'été. Les grandes maisons s'en sont donné à cœur joie pour proposer des pièces aux couleurs vibrantes, évoquant tour à tour le voyage, la fête et même l'enfance avec des modèles ludiques et régressifs. Certaines marques ont même opté pour du jaune néon, tendance forte de la saison, pour faire revivre les nineties.

>> Une tendance vue chez Prabal Gurung, Off-White, Versace