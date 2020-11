1083, Kaporal, Atelier Tuffery : ces marques proposent des jeans éco-responsables… et accessibles.

Il existe heureusement de plus en plus de marques qui s'engagent à proposer des jeans écoresponsables avec un impact moindre sur l'environnement, mais également sur votre porte-monnaie.

Quelque 10.000 litres d'eau sont consommés pour fabriquer un jean , soit près de quatre fois plus qu'un T-shirt, et près de 2 milliards de pièces sont vendues chaque année dans le monde.

1083

Il ne s'agit pas de l'année de création de cette marque engagée, comme c'est souvent le cas, mais du nombre de kilomètres qui séparent les deux villes les plus éloignées de France. En l'occurrence, la marque 1083 s'engage à fabriquer ses modèles de jeans près de chez vous, avec tout ce que cela sous-entend en matière d'impact environnemental et d'emplois puisque une mode responsable et locale, c'est désormais ce qui compte le plus pour les Européens.

Le label s'est également engagé très tôt à utiliser majoritairement du coton biologique certifié GOTS pour la confection de ses jeans et est même allé encore plus loin récemment avec le lancement de sa gamme "Infini", entièrement composée de jeans recyclés, consignés et recyclables... à l'infini. Un bon moyen de faire du bien à la planète tout en sensibilisant les consommateurs.

Ultime détail et non des moindres : les jeans de la marque sont délavés sans effets néfastes pour la planète grâce à son unité de délavage laser bien évidemment basée en France. A la clé? Des coupes diverses et variées pour hommes et femmes.

> Prix : €€

> Site : 1083.fr