Yohji Yamamoto réinterprète les boots emblématiques de Dr. Martens

BAPE, Raf Simons, Babylon et Beams sont autant de labels à s'être associés aux festivités liées au 60e anniversaire de la bottine la plus emblématique de Dr. Martens . Il faut dire que la marque n'a pas lésiné sur les moyens créatifs pour cette célébration qui s'étale sur toute l'année 2020 avec des modèles réinterprétés par pas moins de 12 griffes , le plus souvent anticonformistes, à l'image de la boot Original 1460.

Malgré la crise sanitaire mondiale, la créativité reste au cœur de l'activité des marques de prêt-à-porter et d'accessoires. Dr. Martens n'a pas renoncé à célébrer le 60e anniversaire de son iconique boot Original 1460, et lève le voile sur un modèle inédit conçu par le designer japonais Yohji Yamamoto, premier partenaire historique de la marque.

Yohji Yamamoto : une icône du style

Pour ce mois anniversaire (la première paire voit le jour en avril 1960), Dr. Martens a fait le choix de convier son premier partenaire historique, Yohji Yamamoto, qui a marqué l'histoire des fameuses bottines.

Le créateur est non seulement le premier à avoir conçu une paire avec la marque mais il fait également partie des designers qui ont fait défiler les boots sur les podiums dès le début des années 2000.

Connu pour son style non conventionnel et épuré, son noir intemporel et sa capacité à faire disparaître les frontières entre les genres, Yohji Yamamoto a imaginé un modèle anniversaire au design plus rebelle que jamais. La "1460 YY Web" a été conçue à partir d'un cuir Smooth Splice décoré d'un motif de toile d'araignée gravé au laser.

La signature du designer apparaît embossée sur le cuir au niveau de la languette, noire comme le reste de la chaussure, contrastant avec la surpiqûre jaune et certains œillets dorés. Ultime détail mais non des moindres : une araignée décorative tisse sa toile au niveau des lacets.

Ce modèle anniversaire sera disponible à partir du 25 avril prochain en ligne sur Drmartens.com et chez certains partenaires exclusifs de la marque.