Une sneaker personnalisable à volonté

La marque de sneakers américaine New Balance fait équipe avec le site anglais Unmade afin de faciliter et décupler les possibilités de personnalisation d'un modèle emblématique de la marque. Focus sur la Unmade x New Balance 111 Knit.



Des lacets à la semelle

Grâce au procédé technique qui fait la force de Unmade, New Balance entend faire passer son offre de customisation à l'étape supérieure. Sur un modèle 111 avec une empeigne en maille, le choix des couleurs (six au total), des graphismes (trois) et des textes, donne au client de quoi parfaitement visualiser son projet sur la plateforme de customisation "NB1", repensée pour l'occasion.

Il est possible aussi de faire des changements sur la semelle, le talon, sur le "N" du logo, les lacets et autres. C'est là que le savoir-faire d'Unmade prend tout son sens puisque sa technologie permet de proposer un rendu très réaliste, en photo, avant même que la création ne soit mise au monde.

Une consommation qui change

"La chaîne d'approvisionnement de la mode est brisée, déconnectée et doit changer. Nous le savons et tous nos clients le savent également", a déclaré Hal Watts, le PDG d'Unmade. "Relier la demande directement à l'offre et ainsi éliminer les approximations de la production est le seul moyen d'évoluer et nous adorons travailler avec des marques qui ont saisi l'importance et l'urgence de ces changements."

"Sans la technologie de Unmade, le lancement aurait été techniquement impossible", a témoigné Katherine Petrecca, Directrice générale de la chaussure chez New Balance.

La paire Unmade x New Balance 111 Knit personnalisable est disponible sur le site de la marque: Newbalance.com