Une seconde collection pour Bel-Air Athletics, la marque de Will Smith

Lancée un peu plus tôt dans l'année par Will Smith, la marque Bel-Air Athletics lève le voile sur une seconde collection de vêtements toujours inspirée par le sport et par l'univers de la série "Le Prince de Bel-Air", dans laquelle l'acteur a tenu le rôle principal dans les années 1990.

Le sport et les années 90

Sans surprise, on retrouve tout l'univers du "Prince de Bel-Air" dans cette nouvelle collection, et davantage encore celui de Will Smith, adepte de rap et surtout de basket-ball. Le sport est d'ailleurs tout particulièrement représenté à travers les différents modèles, que ce soit via les coupes et les motifs choisis, tout comme les nineties, source d'inspiration majeure de la collection.

Parmi les pièces phare, figurent une veste universitaire "MVP Varsity", que Will Smith met en avant sur son compte Instagram, mais également des sweats, des T-shirts manches longues, des pantalons de survêtement ou encore des T-shirts tie and dye, l'un des motifs emblématiques des années 1990. La collection est complétée par une série d'accessoires, parmi lesquels des casquettes, des bonnets, des chaussettes ou encore un sac de sport. La collection est d'ores et déjà disponible en ligne sur Belairathletics.com.