Une première collection de tenues de mariée chez Maison 123

Pensées pour être reportées

Maison 123 lève le voile sur sa toute première capsule de mariage civil destinée aux futures mariées comme à leurs invitées. Proposée en édition limitée, cette première collection se concentre sur des robes courtes, des T-shirts et un pantalon, déclinés dans des matières légères et délicates comme la dentelle et le crêpe envers satin, et sublimés par des détails raffinés comme les boutons perles et les sequins.

Cette première capsule de mariage civil a été pensée pour être durable.

Alors que de nombreuses robes de mariée finissent dans des housses, ces pièces ont été imaginées pour être reportées à d'autres occasions en les mixant à des vêtements plus casual.

La capsule sera proposée à la vente dès le 1er avril sur Maison123.com, à des prix accessibles.