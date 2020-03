Une paire de sneakers signée Levi's et New Balance pour le printemps

A la fois vintage et avant-gardistes

Pour cette collaboration, Levi's et New Balance rendent hommage à leurs univers respectifs que ce soit à travers le design, les matières choisies ou les divers éléments mis en valeur. Entièrement conçue aux États-Unis, la paire de sneakers se décline dans une version premium en suède, cuir et toile.

Le modèle, proposé en édition limitée, se distingue par l'emblématique écusson en suède de Levi's et les toiles White Oak XX52.

Il faudra patienter jusqu'au 26 mars prochain pour se procurer ce modèle, mis en vente chez The Next Door, dans les flagships Levi's et les boutiques New Balance ou en ligne sur levis.com et newbalance.fr.