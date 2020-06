Une collection pour les explorateurs signée Vans x National Geographic

C'est une collaboration surprenante que dévoile Vans à l'approche de l'été avec cette collection hommage à National Geographic mettant en lumière certains des logos et des photographies du magazine, tout comme sa mythique bordure jaune, sur une sélection de pièces de prêt-à-porter et de chaussures pour hommes, femmes et enfants.

Pour les passionnés d'Histoire, de nature et de sciences

Les baskets les plus emblématiques de Vans s'habillent d'éléments liés à l'univers de National Geographic, comme la Old Skool, la Authentic, la Era, la Slip-On Classic ou encore la Sk8-Hi Reissue 138, qui se parent de photos et de logos, de la bordure jaune ou d'anciennes couvertures du magazine. Des éléments que l'on retrouve également sur des modèles déclinés pour les plus jeunes, dont la Xtreme Ranger et la Slip-On Classic.

Des pièces de prêt-à-porter et des accessoires viennent compléter cette collection. On découvre un crop-top à manches longues, une casquette, des T-shirts à manches courtes, un short de bain, un anorak, une sacoche ou encore un fourre-tout. Le tout met à l'honneur le logo Globe National Geographic et l'imprimé damier de Vans. Notons également que certains modèles ont été conçus à partir de matières respectueuses de l'environnement. Les créations sont d'ores et déjà disponibles en boutiques et en ligne sur Vans.fr.