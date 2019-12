Une collection "Mbappé" pour Nike

Alors qu'il s'apprête à célébrer son 21e anniversaire, le 20 décembre prochain, Kylian Mbappé se voit offrir un cadeau de taille avec cette première collection spéciale à son nom composée par Nike.

Si l'attaquant du Paris Saint-Germain est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs joueurs de football de la planète, il n'en a pas pour autant oublié ses racines et ses débuts à l'AS Bondy, s'inspirant de la ville dans laquelle il a grandi pour les pièces de cette collection.

"Bondy est toujours dans mon cœur, c'est là que j'ai trouvé et que je suis tombé amoureux du football. Cela m'a aidé à me façonner en tant que personne et en tant que joueur."