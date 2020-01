Une collection hommage à David Bowie va bientôt sortir!

L'année 2020 débute sous le signe de la nostalgie et de la musique chez Hugo, qui présente toute une collection en l'honneur de la mythique trilogie berlinoise de David Bowie, sortie entre 1976 et 1979.

Rappelons qu'entre 1976 et 1979, David Bowie s'installe à Berlin et commence à travailler sur ce qui deviendra sa "Trilogie berlinoise" , composée de trois albums en partie enregistrés dans la capitale allemande: "Low", "Heroes" et "Lodger". Ce sont les chansons de ces trois opus qui inspirent aujourd'hui le label Hugo pour la conception d'une collection de prêt-à-porter et d'accessoires.

Une ode à la liberté

"Les chansons de David Bowie parlaient de liberté absolue, l'idée qu'on pouvait être qui on voulait et vivre sa vie comme on l'entendait", explique Bart de Backer, directeur artistique de Hugo Homme.

"Cette collection est l'occasion de célébrer l'impact que David Bowie a eu sur le monde et ses valeurs que nous partageons", ajoute-t-il.

La collection met non seulement en avant plusieurs clichés de l'un des collaborateurs réguliers de David Bowie, le photographe Masayoshi Sukita mais également le nom des albums de cette trilogie et les paroles extraites de certaines de ses chansons comme "Demain appartient à ceux qui peuvent l'entendre venir". Le tout décliné sur une sélection de T-shirts, de sweatshirts et d'accessoires, dont des casquettes et des écharpes.

Les pièces de la capsule "Hugo loves Bowie" seront disponibles en édition limitée dès février prochain. Elles sont à découvrir dans les boutiques Hugo, chez certains partenaires et en ligne sur hugoboss.com.