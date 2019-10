Un outil en ligne pour estimer le prix de son sac à main

La mode de seconde main revient sur le devant de la scène. C'est donc le moment de partir à la recherche de ce sac à main de luxe tant désiré ou d'en profiter pour faire le vide dans ses placards.

La plate-forme de revente de sacs à main de luxe Rebag simplifie la vie de ses clients avec le lancement d'un nouvel outil, "Clair by Rebag", capable de déterminer instantanément le prix de vente d'un sac à main de créateur. Le nom Clair est l'acronyme de "Comprehensive Luxury Appraisal Index for Resale", que l'on peut traduire en français par "Indice global d'estimation de revente d'objets de luxe".

Grâce à cette application en ligne, accessible sur mobile ou via le site internet Rebag.com, il est possible de déterminer la valeur de son sac, grâce notamment aux informations concernant sa marque, son modèle, son style, sa taille, sa couleur et son état. L'idée est d'obtenir un prix de revente instantané. Rebag a aussi mis au point un indice d'estimation et une série de codes universels visant à réduire le temps habituellement requis pour recevoir une estimation.

Les sacs de luxe de seconde main sont devenus l'une des grandes tendances en matière de mode ces derniers mois, les griffes s'intéressant de plus en plus à la mode circulaire et aux enjeux environnementaux. Il y a quelques mois, le site de vente en ligne Farfetch a dévoilé "Farfetch Second Life", un programme qui permet d'obtenir des points en échange de sacs vintage.