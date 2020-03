Triumph innove avec un soutien-gorge ajustable à la silhouette de chaque femme.

La marque Triumph annonce la lancement de sa nouvelle collection Design For Life pensée pour s'adapter à la morphologie et au quotidien de toutes les femmes, et ce, à tout moment de la journée, du mois, ou de l'année.

Une collection qui prend forme aujourd'hui avec un premier soutien-gorge, Fit Smart, dont la coupe et le tissu ont été imaginés pour un ajustement personnalisé à la taille et la forme de la poitrine.

Il est parfois difficile de trouver "LE" soutien-gorge idéal qui épouse parfaitement la silhouette de la poitrine tout en procurant un confort optimal toute la journée et en sublimant chacune des pièces de votre garde-robe. La marque Triumph tente de répondre à cette problématique avec sa nouvelle collection Design For Life, fruit de recherches conduites pour répondre aux besoins des femmes en quête d'un maintien optimal sans avoir à renoncer au design.

Un système de maintien intelligent

Premier-né de cette collection, le soutien-gorge Fit Smart dissimule un système de maintien intelligent pour s'adapter à la silhouette de chaque femme. Un ajustement personnalisé qui garantirait confort et maintien. Plus en détails, le soutien-gorge a été conçu à partir de dentelle extensible 4D et est doté de bonnets extensibles en mousse 4D; ce qui, associé à une coupe souple et modulable, permettrait cet ajustement personnalisé.

"Chaque femme possède une silhouette et une poitrine uniques, et leur taille de bonnet est susceptible de varier tout au long du mois. Inédit et innovant, Fit Smart révolutionne le design des soutiens-gorge non seulement en s'adaptant à la silhouette, mais aussi en suivant intelligemment l'évolution du corps des femmes à mesure qu'elles avancent dans la vie, sans oublier de leur offrir le maintien qui fait la réputation de Triumph", explique Sian Thomas, directrice de la création de la marque.

Le soutien-gorge sans armature Fit Smart de Triumph est proposé en quatre coloris pour convenir à la large palette de votre garde-robe. Il est disponible au prix de 44.95 euros dans une sélection de points de vente et en ligne sur Triumph.com.