Star Wars s'invite sur les icônes de Levi's et on adore

A l'approche du très attendu "Star Wars: L'Ascension de Skywalker", Levi's réinterprète ses modèles les plus emblématiques aux couleurs de la mythique saga.

Qui n'a jamais fredonné la célèbre musique du film "Star Wars" ou partagé la citation culte "Je suis ton père" avec ses proches? Même les plus réfractaires à la mythique saga connaissent son univers intergalactique et ses personnages principaux depuis le tout premier film, "Star Wars: Un nouvel espoir", sorti en 1977. Des longs métrages qui sont, depuis plus de 40 ans, entrés dans la culture populaire.

A l'occasion de la sortie de "Star Wars: L'Ascension de Skywalker" en décembre, la marque Levi's a choisi de rendre hommage à la saga avec une collection de prêt-à-porter et d'accessoires réinterprétant plusieurs de ses basiques et modèles emblématiques avec une touche streetwear. La collection Levi's x Star Wars se compose de vestes en denim, hoodies, T-shirts, jeans ou encore sacs ceintures.

Pour cette édition spéciale, Levi's a choisi de mêler des éléments de son univers (écussons en cuir, boutons, étiquettes ou poches imprimées...) à des motifs d'archives représentant des personnages ou vaisseaux emblématiques des films originaux. Les fans de la saga pourront également apprécier des créations ornées de citations cultes comme "Je suis ton père", "Dans une galaxie lointaine, très lointaine..." ou encore "GGWWWRGHH!!!!!", le rugissement de Chewbacca.

Il ne reste plus qu'à attendre le 1er novembre prochain pour se ruer en boutique et se procurer l'une des pièces de cette collaboration.