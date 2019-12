Spartoo et Lollipops célèbrent la mode des années 2000 avec une capsule de sacs

Nouvelle collaboration en vue pour la marque Lollipops qui fait équipe avec Spartoo pour proposer une capsule de trois sacs à main directement inspirée par les tendances phare d'il y a... 20 ans.

Les trois créations seront mises en vente en exclusivité sur Spartoo.com dès mars 2020.

Le monde de la mode est-il nostalgique ?

Après les années 1990, tendance forte de 2019, les années 2000 pourraient s'imposer sur les podiums et dans les magasins dès 2020. Spartoo et Lollipops en font en tout cas la source d'inspiration principale de leur future collaboration qui prendra la forme d'une mini-collection de sacs à main.

Trois pièces ou motifs emblématiques des années 2000 seront tout particulièrement à l'honneur : le bandana, le tie & dye, et le denim. Les sacs à main de cette capsule s'habilleront de ces imprimés audacieux qui ont fait le bonheur - ou pas - des adeptes de mode il y a tout juste 20 ans.

En détails, la collection se compose des sacs Christina, Britney, et Justin. Le premier se démarque par un motif bandana rouge caractéristique de la décennie, le second par une toile tie & dye presque psychédélique, et le dernier par un revêtement en denim avec des bandes effet usé évoquant le total look jean des années 2000.

Il faudra patienter encore quelques mois, jusqu'en mars 2020, pour se procurer ces trois modèles proposés en exclusivité chez Spartoo et en édition limitée. Côté prix, il faudra compter 79 euros pour chacune de ces créations.