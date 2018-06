Sélection de sacs de sports trendy et pratiques

A l'approche de l'été, nombreux sont ceux qui reprennent goût au sport. Mais autant aller à la salle avec style avec cette sélection de sacs de saison.

Metro Tote Medium de MZ Wallace

Le sac signature de MZ Wallace, le Metro Tote Bag, a été pensé pour les amatrices de sport qui savent garder une certaine élégance citadine. Son style est aussi pratique, léger grâce à son nylon matelassé. Autre point fort de cette gamme de sacs, sa palette de couleurs, avec notamment le rose flashy "fruit du dragon", parfait pour l'été.

Prix : €€€

Sac Landon Carryall de Dagne Dover

Pour fêter son cinquième anniversaire, Dagne Dover commercialise une édition limitée de ses sacs dans son coloris favori, le gris chiné. Conçu en néoprène à la fois lavable à la main et à séchage rapide, le Landon Carryall est compact mais pratique et parfait pour la salle de sport. Il intègre différentes poches pour ranger sa tablette et ses chargeurs au bureau et une bouteille d'eau pour le sport. Le plus? Pour augmenter la taille du sac, il suffit de le déboutonner sur les côtés et ainsi gagner en contenance.

Prix : €€

Sac de yoga Transience

Proposé cette saison en tissu noir imperméable, le Yoga Bag de Transience affiche un design unique, non seulement stylé mais aussi pratique grâce à des lanières pour accrocher son tapis de yoga, une doublure étanche pour isoler ses vêtements humides et un sac à chaussures pour une séance de sport improvisée avant le yoga. Autre point positif : on peut entièrement l'aplatir pour un rangement optimisé.

Prix : €€€

Sac à dos Adidas Mini Classic

Pour les sportifs qui voyagent léger, le Mini Classic Backpack d'Adidas suffit à embarquer les affaires nécessaires sans prendre trop de place. Il est proposé en noir et a été développé à partir d'un matériau résistant pour les sportifs qui ne se limitent pas à une séance par semaine. Il intègre plusieurs poches et compartiments intérieurs et extérieurs ainsi que des bretelles réglables pour plus de confort.

Prix : €

Légende: € = moins de 100€, €€ = de 100 à 200€, €€€ = plus de 200€