Sac à main WTF : aux couleurs de nouilles instantanées japonaises !

Si vous êtes fan de ramen instantanés, ce sac à main imaginé pour le 50e anniversaire de la marque Cup Noodles - que l'on retrouve aussi sous la forme Cup Noodle - ne devrait pas vous laisser insensible. Il s'agit d'une version mode plus vraie que nature de l'emblématique gobelet de nouilles qui dépanne hommes et femmes pressés aux quatre coins du monde depuis un demi-siècle. Original et utrapratique.

La maison d'édition japonaise Takarajimasha s'est associée à Nissin Foods, maison-mère des Cup Noodles, pour célébrer 50 ans de nouilles instantanées. Au programme ? Un magazine proposé en édition limitée sur le thème des Cup Noodles, accompagné d'une ligne d'accessoires kitschissimes.

Cinq variétés combleront le palais - ou le sens du style - du plus grand nombre.

Et si vous êtes un fin connaisseur en matière de nouilles instantanées, vous pourrez apprécier la précision et le goût du détail pour la conception de ces sacs ou pochettes, qui représentent les iconiques gobelets de ramen, jusqu'à la frimousse de chat que l'on retrouve sous la languette du produit.

La marque convie les amateurs à y glisser stylos, ciseaux et autres matériels nécessaires pour les écoliers mais il est bien évidemment possible d'y ranger son nécessaire du quotidien afin de l'emmener partout avec soi.

Enorme avantage, ces sacs à main d'un nouveau genre sont bien moins onéreux que les modèles traditionnels - entre 1.850 yens et 2.178 yens (entre 14 euros et 17 euros environ) - bien que, certes, un poil plus chers que les (vrais) gobelets de nouilles instantanées. Ils sont notamment disponibles en ligne via Tkj.jp.