Roseanna crée une collection de vêtements non genrés.

Prêt-à-porter homme ou femme, pourquoi choisir? La marque Roseanna et la plateforme multimarque 24S unissent leur savoir-faire autour d'une collection originale, avant tout pensée pour ces messieurs mais dans laquelle les femmes pourront également trouver leur bonheur.

La mode mixte ou "non genrée" n'a jamais été autant d'actualité, les marques étant de plus en plus nombreuses à proposer ce type de collections ou à faire défiler hommes et femmes ensemble.

Cette idée semble être le point de départ de la capsule Roseanna x 24S, d'abord imaginée pour enrichir la garde-robe masculine mais conçue pour permettre aux femmes d'y piocher au gré de leurs envies.

"J'ai pris beaucoup de plaisir à créer un vestiaire masculin, en particulier sur une saison d'hiver, qui offre par définition une grande richesse de matières. L'un des axes d'inspiration de la collection se base sur le mouvement UAM, Union des artistes modernes, dont font partie Robert Mallet-Stevens et Charlotte Perriand. Il se décline dans un vestiaire fonctionnel et efficace pensé pour la vie de tous les jours. J'adore le look garçon sur femme", explique Anne-Fleur Broudehoux, directrice de la création et fondatrice de Roseanna.

La collection fait la part belle au mix & match avec des coupes globalement classiques et intemporelles, et çà et là des pièces plus fluides. Le tout est décliné dans une palette sobre faite de bordeaux, terracotta, bleu marine, chocolat ou encore ivoire.

Parmi les modèles phare figurent un bomber matelassé, une veste en laine jacquard pied-de-poule, un pull col haut en mohair et laine ou encore un T-shirt brodé du monogramme de Roseanna. La chemise est quant à elle proposée en trois déclinaisons: coton jacquard à rayures, laine et cachemire et drap de laine.

La collection est d'ores et déjà disponible en ligne, en exclusivité sur 24s.com.