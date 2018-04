Rétention d'eau, cellulite... De nouveaux collants allient style et contention

Sédentarité, piétinement, long voyage ou encore grossesse: les jambes sont mises à rude épreuve...

Pour lutter contre la rétention d'eau, la cellulite et les troubles de la circulation, les marques de collants fantaisie investissent le terrain de la santé en proposant des gammes spécialisées. Objectif? Soulager les gonflements tout en élégance et remodeler ses gambettes avant l'été.

La gamme bien-être colorée de Walleriana

La marque française Walleriana décline une gamme de produits adaptés à chaque situation, sous forme de bas, collants et chaussettes, affichant des degrés variés de compression pour favoriser la circulation sanguine. Les collants bien-être, par exemple, sont constitués d'un shorty galbant, qui vient masser en douceur la cellulite et lutte contre la rétention d'eau . Ils peuvent être portés par les futures mamans ou celles qui souffrent de troubles de la circulation mineurs. Pour celles qui sont assises toute la journée ou voyagent fréquemment, la marque propose une gamme de collants et mi-bas à contention modérée.

Prix: €€€

Les collants Light Legs de Scholl

Le spécialiste des chaussures et crèmes de soin pour les pieds, Scholl, vient de se lancer sur le marché des "jambes légères". Son nouveau collant Light Legs exerce une compression progressive des chevilles vers les cuisses pour stimuler la circulation sanguine. Cette technologie Fibre Firm aide à prévenir la sensation de jambes lourdes. Le collant se décline en deux coloris, noir et chair, et en 20 ou 60 deniers. Pour éviter de filer au moindre accroc, le produit intègre une technologie Ladder Lock rendant le textile plus résistant.

Prix: €

Les collants galbants de Calzedonia

La marque italienne Calzedonia conjugue style, féminité et confort avec ces nouveaux collants Total Shaper. Effet gainant et compression côtoient plumetis, pois ou voile léger. Grâce à un shorty intégré et des coutures plates, le ventre, les hanches et les fessiers sont galbés. Pour celles qui recherchent un soulagement au niveau des jambes, sans pour autant remodeler leur silhouette, le modèle Action aide à stimuler la circulation grâce à une compression au niveau des jambes. Le produit existe en 20 ou 40 deniers et convient aux femmes qui sont souvent debout ou qui voyagent.

Prix: €

Les collants médicaux de Sigvaris modernisés

La société française Sigvaris, leader mondial de la contention, vient de lancer une ligne de collants de compression médicale quasiment invisibles à l'œil nu. Divin Eclat Nude Effect a fait l'objet de recherche et développement et de tests auprès d'utilisatrices, qui ont jugé le produit discret, doux, facile à enfiler et à retirer. Les chaussettes, bas et collants de contention Sigvaris existent en noir et cinq nuances de beige, du naturel au halé.

Prix: €€

Légende: € = moins de 20€, €€ = entre 20 et 50€, €€€ = 50€ et plus