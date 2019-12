Reebok imagine une capsule "Tom & Jerry".

L'équipementier américain Reebok s'est associé à Warner Bros. pour créer une collection inspirée des célèbres personnages de cartoon "Tom & Jerry" .

La collection unisexe se compose de vêtements et de trois paires de baskets pour les enfants et les adultes appelées Instapump Fury, Club C Revenge et Club C, déclinée en deux coloris.

L'Instapump Fury x Tom garnie de fausse fourrure grise, en néoprène, cuir et caoutchouc imite le pelage du célèbre chat. La chaussure est dotée de la célèbre technologie Pump. Le modèle Club C Revenge x Jerry en daim accentué de rose et de jaune fait référence à la souris, dont l'image figure sur la languette. Les deux modèles Club C x Tom & Jerry montrent des dessins des deux personnages et leurs lacets rappellent là encore la douceur d'un pelage.

La capsule comprend également une veste matelassée Reebok x Tom & Jerry, des t-shirts, une robe à capuche, des pulls à col roulé et des sweatshirts. La capsule sera en vente chez certains revendeurs et sur le site de la marque à partir du 15 février 2020.