Reebok dévoile une basket de running en matériaux naturels

Reebok a présenté sa nouvelle chaussure de running végétale, conçue à partir de graines de ricin, d’algues, de bois d’eucalyptus et de caoutchouc naturel.

Le nouveau modèle "Forever Floatride Grow" de l’équipementier, qui troque les plastiques émanant du pétrole contre des matériaux naturels en vue de proposer un produit plus durable, devrait être commercialisé à l’automne 2020.

Cette basket, qui n’est autre qu’une mise à jour de la "Forever Floatride Energy" de Reebok comprend une semelle intermédiaire très rembourrée et réactive conçue à partir de graines de ricin cultivées de façon responsable, d’une empeigne en bois d’eucalyptus naturellement biodégradable et d’une doublure intérieure conçue à partir de mousses d’algues. De plus, sa semelle extérieure a été fabriquée à partir d’arbres à caoutchouc cultivés de manière durable.

"Le plus grand défi pour fabriquer une telle chaussure était de développer des matériaux végétaux pouvant répondre aux besoins de performance des coureurs", a commenté Bill McInnis, vice président de Reebok Future, dans un communiqué.

"Au cours des trois années de développement de ce produit, nous avons clairement entendu que l’idée d’une chaussure de running végétale résonnait fortement chez les coureurs aguerris". Mais ces mêmes coureurs ne voulaient pas compromettre la performance, a précisé McInnis, qui a assuré que la "Forever Floatride Grow" offre tout cela.

Cette basket vient ajouter un modèle à la collection 'Cotton + Corn' de Reebok, de chaussures en coton bio. "Notre collection 'Cotton + Corn' était la première étape vers la conception de chaussures à partir d’éléments qui poussent naturellement", a expliqué Matt O’Toole, président de la marque Reebok.

Cette commercialisation est la dernière initiative en date lancée par Reebok pour devenir une marque plus durable, surtout que l’équipementier s’est engagé à éliminer le polyester vierge de ses mélanges de matériaux d’ici 2025. La marque n’est pas la seule à produire des efforts pour devenir plus écologique. Cette année, Adidas a dévoilé sa basket "Futurecraft Loop" 100% recyclable, dont les matériaux bruts peuvent être recyclés à l’infini. Elle n’a pas encore été commercialisée mais elle fait partie d’un programme de test mondial à grande échelle.