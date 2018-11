Noël: une panoplie d'accessoires "ultra violets" pour pimenter votre look

Le rouge, l'or et le noir font partie des couleurs les plus utilisées pour les tenues des réveillons de Noël et du Nouvel An.

Cette année, osez l'originalité et misez sur un accessoire ultra violet, teinte de l'année selon Pantone, pour sortir du lot et twister votre look de soirée.

Voici 5 accessoires qui permettront à chacune d'électriser ces fêtes de fin d'année.