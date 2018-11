Noël: misez sur les sequins et les paillettes pour briller de mille feux

Si la couleur de l'année est l'ultra violet, une teinte parfaite pour électriser les fêtes de Noël, les moins audacieuses privilégieront une tenue plus classique faite de noir et/ou de rouge, recouverte de sequins et de paillettes pour en mettre plein la vue aux autres convives Bonne nouvelle, le choix est large cette année tant les marques ont misé sur des tenues scintillantes. Tour d'horizon.

La combinaison à sequins de Mango La marque de prêt-à-porter Mango joue tout particulièrement la carte des détails scintillants pour sa collection dédiée aux fêtes de fin d'année. Parmi les pièces proposées figure un combishort entièrement recouvert de sequins dans des tons noir et argent. Dotée de manches longues type chauve-souris et d'un col croisé, la combinaison fera le bonheur de celles qui recherchent une tenue à fois décontractée et glamour.

Prix: €

https://shop.mango.com

La robe à sequins de Molly Bracken Le glitter est à l'honneur chez Molly Bracken cette saison. Pour les réveillons de Noël et du Nouvel An, la marque de prêt-à-porter propose une robe à sequins multicolores qui vous fera briller de mille feux. Cette création, dotée d'un ravissant dos nu, est entièrement recouverte de sequins de tailles diverses et variées, déclinés dans des teintes argent et bleu essentiellement.

Prix: €

www.mollybracken.com

La robe de soirée scintillante par Esprit La marque de prêt-à-porter Esprit met les petits plats dans les grands pour les fêtes en proposant une longue robe de soirée parsemée de détails scintillants. Chic et raffinée, cette création dispose d'une encolure transparente, de bretelles fines et d'une jupe volumineuse pour les princesses d'un soir. Le petit plus? La robe est ornée de pois jacquard scintillants pour la touche glamour.

Prix: €€

www.esprit.fr

La robe noire à strass Ness de la Maison 1-2-3 La Maison 1-2-3 signe toute une collection de prêt-à-porter et d'accessoires pour les fêtes de Noël, parmi lesquels la robe noire à strass "Ness". Tout en discrétion, cette petite robe noire en viscose mélangée à manches courtes est décorée de deux bandes de strass: une première au-dessus de la poitrine et une seconde au niveau de la taille en guise de ceinture. Une tenue à la fois chic et sobre.

Prix: €€

www.1-2-3.com