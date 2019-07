Millie Bobby Brown, actrice de Stranger Things, signe une collab avec Converse

Elle a bien choisi son moment pour sortir cette collection en collaboration avec Converse puisque la sortie de la dernière saison de Stranger Things bat son plein et défraye la chronique.

C’est sur instagram qu’on apprend la nouvelle : les plus cool Converse de l’été viennent d’arriver et on ne s’y attendait même pas !

C’est le modèle Chuck 70 que la star de Stranger Things a décidé de revisiter avec des imprimés uniques et des couleurs vives. Grande amoureuse de la nature, des océans et des animaux, c’est dans ces thèmes qu’elle s’est inspirée pour créer ces baskets. A 15 ans, Millie Bobby Brown est déjà une star du petit écran, une icône de mode et une militante et la voilà maintenant créatrice de mode.