Les vêtements du clip d'Angele "Balance ton quoi" sont en vente

Son clip a fait beaucoup de bruit et vous étiez nombreux à vous demander si les pulls, t-shirts et autres chaussettes qui y apparaissent allaient être trouvables quelque part.

C’est chose faite et on est heureux de vous apprendre que les bénéfices des ventes sont reversés à deux associations qui luttent contre le sexisme : "Centre 320 rue Haute" à Bruxelles et "La Maison des Femmes x Saint-Denis" en France, à Paris. Ces deux assoc se battent contre les violences faites aux femmes.

Concrètement, c’est le label français "Meuf Paris" qui nous propose : le sweat blanc "anti sexism academy" (54,90€), le polo violet "Feminism in progress" (34,90€), un tee-shirt Pac-Woman (29,90€) et du papier toilette (9,90€) avec des mots inscrits comme "machisme", "patriarcat", etc.