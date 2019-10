Les plus beaux looks du défilé Giambattista Valli x H&M à Rome

La très attendue collection Giambattista Valli x H&M a fait l'objet d'un défilé dans l'imposant Palazzo Doria Pamphilj à Rome, mené par la top américaine Kendall Jenner. Cameron Monaghan, Chiara Ferragni et Chris Lee comptaient parmi les convives venus apprécier les silhouettes homme et femme de cette nouvelle collaboration, entre prêt-à-porter et couture.

Plus que quelques jours avant de découvrir en boutiques le fruit de la collaboration entre Giambattista Valli et H&M, annoncée il y a plus de six mois. La maison italienne et le géant suédois sont parvenus à tenir les fashion addicts en haleine en dévoilant les pièces de la collection de manière progressive, avec un lookbook d'abord, puis les clichés de la campagne, et enfin le défilé organisé à Rome.

Composée de 41 pièces pour la femme, 31 pour l'homme et 34 accessoires, la collection est imprégnée par le style romantique de Giambattista Valli

On note une forte présence de tulle, de volants, de nacres et de broderies. Des détails d'exception qui montrent l'intention de l'enseigne H&M de proposer des pièces couture à des prix accessibles à ses clients.

"Je suis habitué au travail intense en atelier et j'ai des normes très élevées pour ce qui est de la qualité de mes créations, que je vérifie systématiquement. Mais je dois admettre que j'ai été le premier surpris lorsque j'ai reçu les échantillons pour les essayages. H&M a réussi à créer le même rendu. Ils ont fait du beau travail, y compris pour mes robes longues en tulle", confie le styliste italien.

En attendant de se ruer en boutiques et sur l'e-shop de H&M afin de dénicher les plus belles pièces de la collection le 7 novembre, revenons en images sur les looks les plus marquants du défilé romain.