Les essentiels à la plage : bouées, matelas et brassards en folie

L'été est là, et l'appel de la plage et de la piscine se fait de plus en plus pressant. Pour profiter comme jamais de votre sortie aquatique, voici quelques accessoires à gonfler. Au programme, brassards à flamants roses, et matelas en forme de frite.

Virée sous les palmiers

Envie d'un peu d'exotisme ? Voici un fier palmier à gonfler dont l'allure altière fera de votre piscine une plage de carte postale. Prix: €€

Chez Gifi : https://bit.ly/2KXUGxs

Les crabes et flamants roses protecteurs

Pour laisser voguer en toute tranquillité votre progéniture, cette fringante paire de brassards ornée de crabes jouasses est tout indiquée.

Prix: €

Chez Gifi : https://bit.ly/2unXRV2

Si à l'enthousiasme de ces deux crustacés, vous préférez la retenue de volatiles roses, ces deux flamants roses se proposeront pour vous assister dans votre baignade.

Prix: €€

Chez My Little Day : https://bit.ly/2Lf4ZMV

Pool party avec Sébastien

Il y a les passifs et puis les actifs. Pour ceux de la deuxième catégorie, il y a ce sympathique crabe, sur lequel vous jetterez avec joie des anneaux colorés.

Prix: €€€

Chez My Little Day : https://bit.ly/2NkMLam

Matelas à manger

C'est les vacances et le temps du plaisir et du gras. Pour l'honorer comme il se doit, quoi de mieux que cet élégant cornet de frites taille king size et ce beau paquet de chips.

Prix: €€€

Chez La Redoute : https://bit.ly/2mk5gQE https://bit.ly/2LiFUxo

Légende: € = moins de 10€, €€ = de 10 à 20€, €€€ = plus de 20€